Макрон призвал Сербию к тесному согласованию внешнеполитических решений с ЕС

Как заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, будущее Сербии, несомненно, в Евросоюзе (страна находится в статусе кандидата в члены ЕС с 2012 года), этот стратегический выбор, который она должна вновь подтвердить.