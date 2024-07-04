В Барнауле из-за работ в парке имени Ленина отключат освещение на ул. Антона Петрова

Света не будет по нечетной стороне улицы от дома № 223 до остановки "Трактовая" В Барнауле до 31 июля отключат наружное освещение на участке улицы Антона Петрова из-за благоустройства парка имени Ленина, сообщили в мэрии.
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