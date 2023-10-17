На Дарью Дугину убийцу наводили из полиции

Согласно информации из газеты «Ъ», Нагатинский районный суд Москвы отказался рассматривать уголовное дело о незаконном сборе данных о журналистке Дарье Дугиной, которая была убита украинскими террористами в особом порядке .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии