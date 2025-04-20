Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Больше никакого оружия для Украины: Трамп сворачивает военную помощь Киеву

Больше никакого оружия для Украины: Трамп сворачивает военную помощь Киеву

Царьград Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Globallookpress Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении военной поддержки Украины и возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию конфликта.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Неужто трампуша прозрел,что то не верится,что прекратится поставка вооружения.
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13 час.
Vladimir Lioubimcev
Трамп не любит войны... Молодец!! Ну посмотрим, что будет дальше?
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10 час.
ШКИПЕР
А стоит ли Трампу верить , это ещё тот хрен ?
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9 час.
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