Больше никакого оружия для Украины: Трамп сворачивает военную помощь Киеву

Царьград Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Globallookpress Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении военной поддержки Украины и возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию конфликта.
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