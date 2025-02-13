Украина оказалась в опасности капитуляции. Даже США не помогут

Эксперты приходят к выводу, что Украина вынуждена будет капитулировать. Не помогут даже Штаты.Президент США Дональд Трамп выразил желание остановить военные действия на Украине, однако многие эксперты выражают сомнения, что сделка, произведённая при посредничестве Штатов, не приведёт к капитуляции Киева.
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