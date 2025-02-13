Украина оказалась в опасности капитуляции. Даже США не помогут

ИМ

Ильдус Мамлеев

Да кто вообще этого "просроченного" будет спрашивать, не сегодня завтра фронт рухнет и побежит "по своим хатам", а он идиот с позиции силы хочет разговаривать. Сам бы успел убежать в Лондон, что бы сдохнуть там как Березовский!