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Украина оказалась в опасности капитуляции. Даже США не помогут

Украина оказалась в опасности капитуляции. Даже США не помогут

Эксперты приходят к выводу, что Украина вынуждена будет капитулировать. Не помогут даже Штаты.Президент США Дональд Трамп выразил желание остановить военные действия на Украине, однако многие эксперты выражают сомнения, что сделка, произведённая при посредничестве Штатов, не приведёт к капитуляции Киева.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Да кто вообще этого &quot;просроченного&quot; будет спрашивать, не сегодня завтра фронт рухнет и побежит &quot;по своим хатам&quot;, а он идиот с позиции силы хочет разговаривать. Сам бы успел убежать в Лондон, что бы сдохнуть там как Березовский!
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