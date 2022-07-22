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Аналитик допустил ослабление рубля после ограничения цены на нефть

Активные меры по ослаблению курса рубля могут быть приняты только с учетом консенсуса западных стран относительно ограничений на экспорт российской нефти, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

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