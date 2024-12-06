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Лавров заявил Карлсону, что у России нет намерения уничтожать украинский народ

Лавров заявил Карлсону, что у России нет намерения уничтожать украинский народ

У РФ нет намерения уничтожать украинский народ, это братья и сестры народа России. Соответствующее заявление в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сделал руководитель отечественного МИД Сергей Лавров.

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