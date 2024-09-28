Дриставрация iPhone Xs part2

﻿﻿Наконец-то пришел корпус с AliExpress, но начну с самого главного, моей линейки iPhone ищу iPhone 2g-4, если у кого есть запасной, дайте знать:) В общем приступим, в первой части я перенес все фишки сверху на плату-донор и все запустилось без проблем, теперь доходит до нижней платы, вот здесь отпиленный участок на ЧПУ модеме: Но вайфай все равно придется удалить.