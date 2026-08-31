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Царьград

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МВД: житель Сахалина украл одежду на 24 тысячи рублей

МВД: житель Сахалина украл одежду на 24 тысячи рублей

46-летний житель села Дальнее в Сахалинской области задержан за хищение одежды на сумму свыше 24 тысяч рублей.

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