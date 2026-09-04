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Агафон Огуменник 4 сентября, как наши предки защищались от лешего

Агафон Огуменник 4 сентября, как наши предки защищались от лешего

4 сентября в народном календаре отмечается Агафон Огуменник — день, который в старину связывали с завершением важных сельских работ и заботой о сохранности урожая.

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