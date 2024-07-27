На Украине при крушении учебно-тренировочного самолета ВВС погиб курсант

Учебно-тренировочный самолет разбился на территории Украины, пилот воздушного судна погиб. Об этом сообщила администрация Харьковского национального университета Воздушных Сил на странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в субботу, 27 июля.
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