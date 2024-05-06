В школах России покажут видеоролики о безопасных покупках в интернете

"Авито" запустит первый собственный сезон во всероссийском образовательном проекте "Цифровой ликбез", в рамках которого в школах проведут уроки о безопасных покупках и продажах в интернете, сообщает пресс-служба компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии