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Царьград

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Депутат Якубовский анонсировал новые правила доставки квитанций

Депутат Якубовский анонсировал новые правила доставки квитанций

С 1 сентября 2027 года квитанции за ЖКУ будут доставляться через "Госуслуги". При этом бумажные версии сохранятся для тех, кто не пользуется интернетом.

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