Депутат Якубовский анонсировал новые правила доставки квитанций

С 1 сентября 2027 года квитанции за ЖКУ будут доставляться через "Госуслуги". При этом бумажные версии сохранятся для тех, кто не пользуется интернетом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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