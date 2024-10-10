Проект восстановления одного из павильонов обсерватории Энгельгардта получил одобрение

Проект восстановления павильона метеорного отдела Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, получил одобрение Главгосэкспертизы РТ.
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