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Царьград

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Маргарита Симоньян объявила о победе над раком груди

Маргарита Симоньян объявила о победе над раком груди

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о победе над раком груди в своем Telegram-канале. Она прошла операции и терапии в 2025 году, и последнее обследование не выявило признаков онкологии.

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