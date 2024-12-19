Врачи скорой помощи подарили детям книги накануне зимних праздников

Третий год подряд команда Национального центра неотложной медицинской помощи (CNAMUP) участвует в кампании "Библиотека под елкой", которая проводится с 3 по 20 декабря у праздничной елки в здании правительства Республики Молдова.
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