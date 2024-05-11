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Закон и Порядок

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Уси-пуси, на микропюрера покушались

Уси-пуси, на микропюрера покушались

Зеленский принимает новый закон о мобилизации. ФотофактУ Зеленского всё плохо. Фронт сыпется, армия деморализована, экономика уничтожена, денег нет, народ прячется от лютующих ТЦКшников.

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