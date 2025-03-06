⚡️Женщины-снайперы самые результативные Женщины в армии всегда имеют место, считает депутат Симферопольского городского совета, участник СВО Сергей Балицкий.
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⚡️Женщины-снайперы самые результативные Женщины в армии всегда имеют место, считает депутат Симферопольского городского совета, участник СВО Сергей Балицкий.