Противотанковые возможности американской авиации в годы Второй мировой войны

До вступления во Вторую мировую войну в США не имелось специализированных боевых самолётов, предназначенных для борьбы с бронетехникой.
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