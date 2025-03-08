Звезду «Дома-2» Алиану Устиненко посетили органы опеки

Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко рассказала о визите органов опеки. Звезда проекта «Дом-2» Алиана Устиненко поделилась подробностями визита органов опеки на фоне проблем в отношениях с ее бывшим супругом Александром Гобозовым.
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