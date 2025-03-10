Европа опережает Ближний Восток в импорте оружия США впервые за 20 лет

Европа впервые за 20 лет стала главным получателем американского оружия, опередив Ближний Восток. Импорт вооружений в Европе увеличился на фоне конфликта на Украине, а США нарастили свою долю в европейских поставках с 52% до 64%.
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