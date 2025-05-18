Владимир Зеленский рискует столкнуться с военным переворотом, если ситуация на фронте будет развиваться негативно, предупредил политолог Владимир Скачко.
Зеленского предупредили о возможном военном перевороте
Комментарии
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Алексей Куницын
Назначен новый главком Сухопутный войск РФ генерал Мордвичев, по прозвищу - «Генерал - прорыв».
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1 д.
Elena Dmitrieva
То, что этот гнилой народ уничтожил, ему в плюс. Страшно, что из-за гниды наши парни гибнут.
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1 д.
Elena Dmitrieva
Нашла кого жалеть.
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1 д.
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