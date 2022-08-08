В Кузбассе женщина с годовалой внучкой, испугавшись управдома с пилой, провалилась в колодец

Конфликт жителей одного из многоквартирных домов с управдомом едва не закончился трагедией, в открытый канализационный колодец провалилась пенсионерка с годовалым ребенком, о происшествии рассказали очевидцы в группе "Типичное Белово" "ВКонтакте".