Актер Назаров объяснил, почему Галкин и Смольянинов считают РФ злом

86-летний актер, народный артист РФ Юрий Назаров, сыгравший более чем в 300 кинофильмах, среди которых «Андрей Рублев», «Маленькая Вера», высказался о поведении шоумена Максима Галкина* и актера Артура Смольянинова**, считающих Россию злом.