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Аргументы и Факты

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  • Иван Иваныч
    Да он может от чего угодно отказываться...решать то будет не он!Зеленский отказал...
  • Mark Kapustin
    👍В Бразилии отказа...
  • Боцман
    Не БРИКС а шарашка.В Бразилии отказа...

Актер Назаров объяснил, почему Галкин и Смольянинов считают РФ злом

Актер Назаров объяснил, почему Галкин и Смольянинов считают РФ злом

86-летний актер, народный артист РФ Юрий Назаров, сыгравший более чем в 300 кинофильмах, среди которых «Андрей Рублев», «Маленькая Вера», высказался о поведении шоумена Максима Галкина* и актера Артура Смольянинова**, считающих Россию злом.

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Татьяна Пономарева
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ВК
Вячеслав Кормилицын
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Zoia Goldshtab
Согласна!
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