Как ученый в США рассылал письма с сибирской язвой. «Считал себя Богом»

25 лет назад в США были отправлены первые письма с сибирской язвойРабочие с биологически опасным оборудованием у здания на Капитолийском холме, получившие зараженную сибирской язвой почту в октябре 2001 годаShawn Thew/Getty Images В 2001 году в США произошло два громких теракта — сначала взорвали «башни-близнецы», а всего через неделю некто разослал по почте анонимные письма с сибирской язвой.