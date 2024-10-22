Хочешь победить врага — воспитай его детей

Игорь Кузнецов

Не знаю про "частные" школы в СССР, были разные, в некоторые принимали далеко не всех. 20-е годы в СССР — время унификации и школа стала "Единой трудовой", хотя даже тогда разрешалось обучать детей по разным методикам. Пример: Из частной "гимназии Креймана" для богатых купцов и аристократов она превратилась в образцовую советскую школу для детей Сталина и партийной элиты. В 1925 году она стала районной школой № 38. Начальник охраны Сталина Карл Паукер писал вождю: «Хорошо было бы Васю [Сталина] перевести в другую школу… У меня намечена 25-я школа на Пименском пер. (Тверская). Там очень строго, большая дисциплина… В эту же школу можно поместить и Светланку». И в 1932 году Светлана Алиллуева и Василий Сталин начали учиться в новой 25-й образцовой школе. На одного школьника тратилось порядка 350 рублей, что примерно в 4-5 раз больше средней нормы в обычных советских школах того времени. --- Почитайте, много интересного есть, как пример: Сын наркома авиационной промышленности В. Шахурин в "элитной" 175-ой школе основал тайную организацию «Четвёртый рейх», участниками которой были дети Анастаса Микояна, сын заместителя Госплана Кирпичникова, сын свояка Сталина Реденса, сын генерала Хмельницкого, племянник миллионера Арманда Хаммера и сын знаменитого советского хирурга Бакулева.