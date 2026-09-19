В Стамбуле Airbus A320 вынужденно сел из-за сердечного приступа у пассажира

Летевший из Антальи в Прагу самолет Airbus A320 вынужденно сел в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле из-за сердечного приступа у пассажира, сообщает портал гражданской авиации HavaSosyalMedya.
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