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Газета.ру

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В Стамбуле Airbus A320 вынужденно сел из-за сердечного приступа у пассажира

В Стамбуле Airbus A320 вынужденно сел из-за сердечного приступа у пассажира

Летевший из Антальи в Прагу самолет Airbus A320 вынужденно сел в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле из-за сердечного приступа у пассажира, сообщает портал гражданской авиации HavaSosyalMedya.

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