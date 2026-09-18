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Почему нет «нулевого прецедента» // Эссе о природе прецедента и о том, почему нет юридического «ничто»

На протяжении десятилетий российское юридическое сообщество живет в плену ложных дихотомий. Мы привыкли противопоставлять «континентальное право» и «англосаксонское», «закон» и «судебную практику», «право» и «закон».

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