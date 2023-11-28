Школа № 17 в Серпухове отпраздновала 60-летие

Школа № 17 в Серпухове отметила юбилей. За 60 лет учреждение выпустило более 16 тысяч учеников. Педагогам школы № 17 к празднику вручили почетные грамоты и благодарственные письма от главы городского округа Серпухов Сергея Никитенко, комитета по образования и профсоюза.