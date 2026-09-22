Соль в крови: хроника дома, который ждал

Иногда я думаю, что настоящий ужас не в том, что в твою жизнь вторгается нечто чужое, а в том, что это нечто всегда было рядом — в стенах, в воздухе, в самых обыденных вещах.
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