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Что было до Большого взрыва?

Что было до Большого взрыва?

Что вызвало возникновение Вселенной? Первопричина должна быть особенной, считают ученые. Но если приписывать начало всего Большому взрыву, напрашивается вопрос: а что было до этого? Автор предлагает увлекательное рассуждение о начале времен.

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Николай Галыгин
Человечеству от роду по вселенским масштабам вообще ноль,нас еще от материнской титьки не отняли,то бишь от планеты Земля,так что понять что было до во вселенной нам еще предстоит в будущем
Виктор Муравьев
Что было до Большого Взрыва? Была сжимающаяся Вселенная. Просто Вселенский Маятник достиг положения перехода через "нулевую точку", в которой скорость изменения состояния максимальна, и пошёл дальше, "взорвавшись внутрь и наизнанку" совершая свои незатухающие, гармонические колебания. Именно в этом смысле и в этом виде Вселенная бесконечна!
Александр Иванов
Просто Боженька забыл варево на плите и оно бабахнуло!!
Валерий Подгузов
Но самое забавное, что БО-О-О-ЛЬШОГО взрыва не было вообще и никогда. Просто Эйнштейн и Хаббл решили подыграть библии, сделать древние народные иудейские сказки мене сказочными.
Нина Шалева
Возможно, если космос бесконечен, то 2 разные вселенные врезались друг в друга. произошел взрыв. Иначе нельзя понять теорию Большого взрыва. Из ничего получается ничего. Ведь отчего то появился 0? Нельзя из ноля сделать вереницу цифр просто так.
Владимир Орлов
Наша Вселенная не имеет строго стабильной формы и в зависимости от массы, размера и Гравитационного влияния соседних вселенных, расширяется и сжимается. Это расширение и сжатие отражается на основной РАБОТЕ нашей Вселенной. РАБОТЕ связанной с переработкой старой материи в плазму и плазмы в новую, свежую материю. Сильное сжатие создает дополнительное сверх- давление во Внутреннем кольце Вселенной, при этом плазма резко выбрасывается произведя эффект так называемого Большого взрыва.

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