Преподаватели АлтГПУ провели для студентов Малайзии курсы русского языка

В Образовательном университете Султана Идриса (UPSI, Малайзия) состоялась торжественная церемония вручения сертификатов слушателям, успешно завершившим курсы русского языка, организованные на базе Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.
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