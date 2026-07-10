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Преподаватели АлтГПУ провели для студентов Малайзии курсы русского языка

Преподаватели АлтГПУ провели для студентов Малайзии курсы русского языка

В Образовательном университете Султана Идриса (UPSI, Малайзия) состоялась торжественная церемония вручения сертификатов слушателям, успешно завершившим курсы русского языка, организованные на базе Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.

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