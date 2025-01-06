Максим Решетников исполнил мечту мальчика в акции "Елка желаний"

Министр экономического развития РФ Максим Решетников реализовал желание 13-летнего Максима Ильтерякова из Зеленограда в рамках акции "Елка желаний", подарив ему сноуборд и персональную тренировку на "Воробьевых горах".
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