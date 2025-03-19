ФСБ рассекретила архивные данные о казнях детдомовцев украинскими полицаями

ФСБ России рассекретила архивные документы о массовых казнях воспитанников одного из детских домов весной 1942 года в Днепропетровской области, оккупированной на тот момент нацистами, убийства совершались украинскими полицаями, служившими гитлеровцам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии