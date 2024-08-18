Кабачки, запечённые кружочками с помидорами и сыром в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)В качестве тёплой закуски к обеду или ужину можно приготовить в духовке аппетитные кружочки кабачков, запечённые под сочной, ароматной начинкой из помидоров и сыра.
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