Кабачки, запечённые кружочками с помидорами и сыром в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)В качестве тёплой закуски к обеду или ужину можно приготовить в духовке аппетитные кружочки кабачков, запечённые под сочной, ароматной начинкой из помидоров и сыра.