4 бала әнисе Лилия Хәйруллина социаль челтәрдәге ачык фотолары турында: «Миңа оят түгел»

Татар эстрадасы җырчысы, 4 малай әнисе Лилия Хәйруллина «ТМТВ»да «10 сорау» тапшыруында катнашты. «Мөселман кызы буларак, ярым шәрә фотоларны социаль челтәләрдә урнаштырырга оят түгелме?» – дигән сорауга җавап бирде ул.
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