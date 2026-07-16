«Только костыли, только мучение»: в России перестали работать Diablo IV, World of Warcraft и другие игры Blizzard

Игры Blizzard в России снова легли. На этот раз — массово и без предупреждения. В ночь с 8 на 9 июля пользователи Diablo IV, Overwatch 2 и World of Warcraft по всей стране потеряли связь с серверами Battle.
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