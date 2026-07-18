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Аргументы и Факты

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В ФРГ заявили об огромной ошибке Зеленского из-за увольнения Федорова

В ФРГ заявили об огромной ошибке Зеленского из-за увольнения Федорова

Глава комитета бундестага по делам Европейского союза и представитель партии «Зеленых» Антон Хофрайтер заявил, что Владимир Зеленский совершил огромную ошибку, уволив Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.

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