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Линия фронта на Украине сегодня 15.01.2025 г.

Линия фронта на Украине сегодня 15.01.2025 г.

Большая подробная карта линии фронта на Украине и соприкосновение войск РФ и ВСУ по состоянию на 15 января 2025 года крупно (в хорошем качестве) на русском и украинском языке в высоком разрешении.

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