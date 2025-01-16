В Ферганской области Узбекистана проявили интерес к тракторной технике BELARUS из Бобруйска.

Возможность поставок в Ферганскую область Узбекистана продукции Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, входящего в состав ´МТЗ-Холдинга´, обсуждена в ходе визита делегации этого региона на белорусское предприятие, сообщили в пресс-службе БЗТДиА .
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