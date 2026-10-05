В Краснодаре 12 мигрантов со стройки нарушили законы РФ

Полиция проверила документы 48 рабочих из Узбекистана и Таджикистана на стройплощадке на улице 1 Мая и выявила нарушения у 12 человек: двое находились в России без законных оснований, трое работали без патентов, ещё семеро — вопреки краевым ограничениям.