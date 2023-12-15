Тюменские историки рассказали о ранних поселениях кипчаков-половцев

На рубеже I–II тысяч нашей эры гегемонами Евразийских степей становятся племена кипчаков. Объединив под своей властью территории от Алтая до Дуная, они создали новое государственное образование — Кипчакский каганат.
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