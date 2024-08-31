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Свежие комментарии

  • Elena Eliseeva
    Все эти "клубы" готовят "армию" для захвата власти изнутри....Ни одного русског...
  • Evgenija Palette
    Правильный вопрос у вас возникает. Хорошо бы, чтобы он ВОЗНИК У ВСЕХ! У КАЖДОГО РОССИЯНИНА...Ни одного русског...
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Финский блогер шокировал Facebook, когда разместил эту статью

Финский блогер шокировал Facebook, когда разместил эту статью

Финский блогер, Veikko Korhonen из города Oulu (Финляндия), шокировал Facebook, когда разместил эту статью:Вы спрашиваете о результатах "агрессий" России? Они таковы: половина Европы и часть Азии получили свою государственность из рук именно этого государства.

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Комментарии
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Владимир Гордиенко
Уёбок!!!!!
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11 час.
михаил соколов
Молодец, просто и понятно. Спасибо!
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10 час.
Вик Норд
Дурачок что ли??Кроме отары овец,они ни кого не способны гнать,мало Вас джунгары пистили,из за таких вот и понимаешь,зря Вас русские от них спасли.
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5 час.

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