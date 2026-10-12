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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава European Aquatics: «Мы не собираемся проводить соревнования в странах, которые не обеспечивают выдачу виз российским спортсменам»

Президент Европейской федерации плавания (European Aquatics) Антонио Силва заявил, что организация не будет проводить соревнования в странах, которые не обеспечивают выдачу виз российским спортсменам.

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