Теннисист-чемпион Кафельников несерьезно отнесся к успехам хоккеиста Овечкина

+ A — Теннисист Кафельников пошутил про рекорды хоккеиста Овечкина Российский теннисист, Чемпион Олимпийских игр в одиночном разряде Евгений Кафельников в шутливой манере высказался о состоявшемся матче капитана американской команды Washington Capitals, российского хоккеиста Александра Овечкина.
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