Глинтвейн и сказки: как весело провести новогодние каникулы всей семьёй

Чудо в ваших руках За несколько дней до Нового года устройте вечер «Письмо Деду Морозу». Мамы, папы, бабушки, дети, все-все, обязательно соберитесь вместе за большим столом и напишите письма главному новогоднему волшебнику.
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