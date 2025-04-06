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Царьград

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Германия: Полиция проверяет беженцев с Украины на легальность нахождения

Германия: Полиция проверяет беженцев с Украины на легальность нахождения

В Германии начались полицейские проверки легальности пребывания украинских беженцев. Эксперт Киселёв связывает это с проблемами ВСУ на фронте и возможной необходимостью возвращения беженцев для мобилизации.

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