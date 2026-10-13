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Nvidia RTX 5090 исчезла из продажи, предварительно подорожав до $10 000, а RTX 5080 стоит почти $2500 в Японии

Nvidia RTX 5090 исчезла из продажи, предварительно подорожав до $10 000, а RTX 5080 стоит почти $2500 в Японии

Цены на RTX 50 остаются высокими даже в среднем сегменте, а дефицит флагманов может усилиться. На японском рынке видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 возник серьёзный дефицит.

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