Почему плов получается сухим: разбираем 7 правил узбекской кухни

Почему один плов получается рассыпчатым, ароматным и сочным, а другой превращается в сухой рис с жестким мясом? Чаще всего дело не в рецепте, а в нескольких ошибках, которые допускают еще до начала приготовления.
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