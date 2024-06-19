Satoshi: «Я чувствую себя хорошо, живя в Республике Молдова»

Его заслуженно считают артистом современности, голосом поколения и авторитетом молодежи. Но рэпер из Кагула Влад Сабажук, он же Satoshi, не мог предвидеть такого успеха, поэтому у него в «кармане» был заготовлен еще один профессиональный план, заявил он в недавнем интервью.